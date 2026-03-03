Под ударом сердце и эрекция: Врач объяснила, к чему приведёт ажиотаж с «Виагрой» перед 8 Марта

Спрос на средства для лечения эректильной дисфункции в Московской области увеличился на четверть за последние недели, сообщили фармдистрибьюторы. Ажиотаж начался перед 8 Марта. Покупатели активно приобретают как оригинальные медикаменты, так и их аналоги на основе силденафила и тадалафила.

Дефицита на складах не зафиксировано. Дженерики поступают из Индии, а оригинальные партии были завезены в конце 2025 года. Ожидается, что после 10 марта интерес покупателей снизится. Медики предостерегают от совмещения таких лекарств с алкоголем.

«Виагра — это в первую очередь препарат для регуляции сердечного ритма и борьба с эректильной дисфункцией, так скажем, побочный эффект», — уточнила сексопотолог Диана Генварская в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

Специалист добавляет, что жирная пища замедляет всасывание веществ, а превышение дозировки может вызвать неконтролируемую эрекцию, снимать которую очень болезненно. Поэтому даже бокал вина в праздники не стоит сочетать с приёмом таких средств.

А ранее Life.ru писал, что на создание российской виагры из бюджета впустую потрачено более 1 млрд рублей. Проект, стартовавший в 2016 году, предусматривал создание замкнутого цикла производства лекарств на основе мускуса кабарги с постройкой питомника в Горно-Алтайске и лаборатории в Подмосковье.