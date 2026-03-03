В Москве в сгоревшем автомобиле обнаружили тело мужчины

В ночь на 3 марта на юго-западе Москвы загорелся автомобиль марки Cherry Tiggo. По данным сайта MK.ru, пожар вспыхнул в 2:50 на улице Вавилова.

Горели моторный отсек и обшивка салона на площади полметра. При тушении на заднем сиденье обнаружили мужчину без сознания, спасти его не удалось. Причина возгорания устанавливается.

Ранее в Приморье останки человека нашли в сгоревшей машине, улики уничтожены огнём. Следователи разбираются в обстоятельствах жестокого преступления.