3 марта, 07:48

В Москве в сгоревшем автомобиле обнаружили тело мужчины

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

В ночь на 3 марта на юго-западе Москвы загорелся автомобиль марки Cherry Tiggo. По данным сайта MK.ru, пожар вспыхнул в 2:50 на улице Вавилова.

Горели моторный отсек и обшивка салона на площади полметра. При тушении на заднем сиденье обнаружили мужчину без сознания, спасти его не удалось. Причина возгорания устанавливается.

Ранее в Приморье останки человека нашли в сгоревшей машине, улики уничтожены огнём. Следователи разбираются в обстоятельствах жестокого преступления.

Поджёг пух — сгорела BMW: 9-летний сирота рискует остаться без квартиры из-за шалости с последствиями
