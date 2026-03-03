Зеленский предложил перемирие в обмен на запуск «Дружбы»

Владимир Зеленский заявил, что восстановление работы нефтепровода «Дружба», по которому уже два месяца остановлена прокачка российской нефти, возможно только при условии прекращения огня. Об этом он сообщил в интервью итальянской газете Corriere della Sera.

«Я объяснил это премьер-министру Словакии Роберту Фицо: трубопровод разрушен, для его восстановления необходимо прекращение огня», — сказал Зеленский.

Речь идёт о нефтепроводе «Дружба», по которому нефть поступает в Словакию и Венгрию. Поставки по южной ветке транзитом через Украину были остановлены 27 января. Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявлял, что Киев планирует возобновить транзит 3 марта. Позднее словацкий телеканал TA3 сообщил о переносе сроков. По словам Фицо, Зеленский не пускает инспекторов на нефтепровод «Дружба».