3 марта, 07:51

Зеленский предложил перемирие в обмен на запуск «Дружбы»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alessia Pierdomenico

Владимир Зеленский заявил, что восстановление работы нефтепровода «Дружба», по которому уже два месяца остановлена прокачка российской нефти, возможно только при условии прекращения огня. Об этом он сообщил в интервью итальянской газете Corriere della Sera.

«Я объяснил это премьер-министру Словакии Роберту Фицо: трубопровод разрушен, для его восстановления необходимо прекращение огня», — сказал Зеленский.

Речь идёт о нефтепроводе «Дружба», по которому нефть поступает в Словакию и Венгрию. Поставки по южной ветке транзитом через Украину были остановлены 27 января. Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявлял, что Киев планирует возобновить транзит 3 марта. Позднее словацкий телеканал TA3 сообщил о переносе сроков. По словам Фицо, Зеленский не пускает инспекторов на нефтепровод «Дружба».

