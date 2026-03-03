Владимир Путин
3 марта, 08:10

Георгий Михно назначен новым послом России в Польше

Обложка © РИА Новости / Сергей Отрошко

Президент РФ Владимир Путин назначил новым послом России в Польше Георгия Михно. Соответствующий указ главы государства появился на сайте официального опубликования правовой информации.

Георгий Михно стал главой дипломатической миссии в Варшаве. Подробности о предстоящей деятельности нового посла пока не раскрываются.

Михно ранее занимал должность начальника отдела в департаменте общеевропейского сотрудничества МИД России, а также работал заместителем постоянного представителя РФ при международных организациях в Вене. Позднее он возглавлял департамент по вопросам новых вызовов и угроз российского внешнеполитического ведомства.

Ранее российский президент Владимир Путин освободил Сергея Вершинина от должности заместителя министра иностранных дел. Теперь дипломат будет занимать должность посла России в Турции. Свою дипломатическую карьеру он начал ещё в советском МИД, работал в посольствах в Тунисе и Алжире. С 2005 по 2018 год бессменно возглавлял департамент Ближнего Востока и Северной Африки Министерства иностранных дел России.

