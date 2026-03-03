Владимир Путин
Малышей в детсаду Нижнего Новгорода кормили мясом со смертельным возбудителем менингита

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Krakenimages.com

В Нижнем Новгороде малышей детского сада № 221 долгое время кормили заражённым мясом курицы, которое привезли в учреждение в декабре 2025 года. Как стало известно Telegram-канал SHOT ПРОВЕРКА, специалисты Роспотребнадзора в ходе эпидемиологического расследования обнаружили в тушке цыплёнка-бройлера бактерии листерий.

Листериоз смертельно опасен для человека — инфекция может вызывать сепсис, менингит, остеомиелит и другие тяжёлые заболевания. Вакцины для людей не существует, прививки от листерий разработаны только для животных.

Заражённая курица под маркой «Акашево». Фото © «Акашево»

Производителем заражённой продукции оказалась птицефабрика «Акашевская», расположенная в Марий Эл. Роспотребнадзор вынес компании предостережение. Продукция под маркой «Акашево» широко представлена в крупных торговых сетях, включая «Ленту» и «Перекрёсток».

Ранее Мосгорсуд приостановил работу столичного магазина «Магнит» на 80 суток из-за грубых нарушений санитарных норм. Проверка Роспотребнадзора выявила в магазине на улице Костромской многочисленные нарушения. В торговом зале и складских помещениях обнаружили фекалии грызунов, а также погрызы на овощах.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

