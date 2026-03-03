Владимир Путин
3 марта, 09:25

Снег рухнул с крыши многоэтажки в Звенигороде и повредил три автомобиля

В подмосковном Звенигороде огромная масса снега обрушилась с крыши во двор многоэтажки. За минуту до ЧП там прошла девушка с собакой, поэтому пострадали только припаркованные у здания автомобили. Кадры снежной «лавины» публикует Mash.

СНег упал с крыши в Звенигороде. Видео © Telegram / Mash

У одной из машин помят бампер, у других незначительный ущерб. В момент инцидента в автомобилях никого не было. К слову, в Подмосковье это уже не первый случай обвала снега с крыш: за четыре дня более 10 человек обратились к медикам после падения глыб и снежных масс с высоты. У большинства пострадавших травмы средней степени тяжести.

Житель Самары вышел из подъезда и получил глыбой льда по голове
Житель Самары вышел из подъезда и получил глыбой льда по голове

Ранее школьница пострадала в Петропавловске-Камчатском после того, как на неё упала ледяная глыба. Наледь рухнула на 9-летнюю девочку, малышка получила закрытую черепно-мозговую травму.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

