Снег рухнул с крыши многоэтажки в Звенигороде и повредил три автомобиля

В подмосковном Звенигороде огромная масса снега обрушилась с крыши во двор многоэтажки. За минуту до ЧП там прошла девушка с собакой, поэтому пострадали только припаркованные у здания автомобили. Кадры снежной «лавины» публикует Mash.

У одной из машин помят бампер, у других незначительный ущерб. В момент инцидента в автомобилях никого не было. К слову, в Подмосковье это уже не первый случай обвала снега с крыш: за четыре дня более 10 человек обратились к медикам после падения глыб и снежных масс с высоты. У большинства пострадавших травмы средней степени тяжести.