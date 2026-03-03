«Не помню, чтобы бывал»: Билл Клинтон «забыл» старого друга Эпштейна

Бывший президент США Билл Клинтон дал показания конгрессу в рамках расследования дела скандального финансиста Джеффри Эпштейна. Видеозапись допроса опубликовал комитет по надзору палаты представителей.

На вопрос, посещал ли он дом Эпштейна, находясь на посту главы государства, Клинтон ответил: «Я не помню, чтобы я это делал». Он добавил, что не считает, будто такие случаи имели место. При этом экс-президент с уверенностью заявил, что точно никогда не был на острове Эпштейна.

«Я не могу спекулировать, но всё, что я могу сказать — это то, что я не помню, чтобы там бывал», — подчеркнул политик.

Ранее в США обнародовали новые подробности контактов Билла Клинтона с Джеффри Эпштейном. Как оказалось, последний посещал Белый дом 17 раз в период президентства политика. Экс-лидер США также сослался на показания Хиллари Клинтон, которая подтвердила эти сведения. Кроме того, выяснилось, что бывший президент минимум 27 раз летал на самолёте финансиста.