После резонансного дела Долиной психиатр теперь присутствует на каждой сделке, заявила юрист

После разбирательства по делу «Долина — Лурье» рынок вторичной недвижимости столкнулся с новыми реалиями. Покупатели стали значительно осторожнее, опасаясь недобросовестных контрагентов. Теперь сделки с возрастными собственниками практически всегда сопровождаются участием психиатра и полной видеофиксацией, рассказала юрист Василиса Овсянникова в беседе с «Газетой.ru».

Ещё до вердикта Верховного суда риелторы, банки и правоохранители выработали негласный регламент. Если ранее хватало справки об отсутствии учёта, то теперь обязательно прохождение освидетельствования. При участии продавца старше 60 лет врач присутствует при подписании договора для подтверждения дееспособности.

Для фиксации добровольности волеизъявления широко применяется видеозапись с опросом. Нередко покупатели настаивают на присутствии родственников, чтобы исключить обвинения в тайном давлении. Важным элементом защиты становится «альтернатива» — когда продавец одновременно приобретает новое жильё.

Расчёты проводятся через банковские аккредитивы или системы безопасных транзакций. Это служит дополнительным барьером против мошеннических схем. В Госдуме тем временем рассматривают инициативу о введении семидневного «периода охлаждения» между подписанием договора и регистрацией.

Судебная практика по статье 178 ГК РФ демонстрирует противоречивые подходы. В 2024 году из 6392 дел удовлетворено лишь 2835, а в 2025-м число рассмотренных споров выросло на 13%. После определения ВС по делу «Долина — Лурье» суды стали чётче разграничивать мотивы продажи и сам факт волеизъявления.

«Заблуждение относительно того, куда пойдут деньги, не должно касаться добросовестного покупателя», — отмечают юристы. Теперь ссылка на мотивы не повод для отмены договора. Экспертизы из уголовных дел суды оценивают критически, указывая, что они не заменяют гражданско-правовую экспертизу.

А ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что не видит никакого системного эффекта на рынке жилья от «схемы Долиной». По её словам, ситуация с певицей и её квартирой была окончательно и бесповоротно разрешена.