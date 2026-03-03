Владимир Путин
3 марта, 10:36

91 метр в ледяной воде: Российский фридайвер покорил Байкал и побил мировой рекорд

Фридайвер Алексей Молчанов установил мировой рекорд, погрузившись на 91 м под лёд Байкала

Обложка © Telegram / Алексей Молчанов

Многократный чемпион мира и президент Федерации фридайвинга Алексей Молчанов установил 42-й мировой рекорд, нырнув под лёд Байкала на глубину 91 метр, сообщает Пятый канал. Спортсмен отметил, что нырок занял чуть меньше трёх минут.

Российский фридайвер установил мировой рекорд. Видео © Пятый канал

Погода была идеальной — солнечно и безветренно. В этот раз спортсмен использовал гидрокостюм толщиной пять миллиметров. Рекорд установлен в рамках III международного фестиваля «Под лёд Байкала», который проходил в Листвянке с 1 по 6 марта. Накануне Молчанов обещал поклонникам новое достижение — и сдержал слово.

«Работать в холодной воде по несколько часов — задача не просто сложная, а требующая исключительной выносливости, ответственности и преданности своему делу», — отметил спортсмен.

Напомним, в минувшем году Алексей Молчанов установил 41-й мировой рекорд, погрузившись на глубину 127 метров в дисциплине с раздельными ластами. На погружение спортсмену потребовалось 4 минуты 43 секунды. Своё достижение Молчанов установил на международных соревнованиях Deep Dominica, проходивших на острове Доминика в Карибском море.

