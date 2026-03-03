Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 марта, 10:44

Весна в Москве будет «‎сугробной»

Сугробы в Москве будут таять очень медленно до второй декады марта

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Москвичам не стоит ждать бурного схода снега в ближайшие дни. Процесс, наоборот, замедлился, несмотря на плюсовую температуру. Метеоролог Михаил Леус подвёл итоги суточных изменений высоты снежного покрова.

На базовой станции ВДНХ утром зафиксировали 52 см — всего на 2 см меньше, чем днём ранее. На Балчуге сугробы просели сразу на 6 см (до 57 см), а в районе МГУ — на 7 см (до 61 см). В Подмосковье показатели скромнее: в Клину минус 4 см (осталось 42 см), а в Кашире снег почти не таял — минус 1 см (все еще 70 см).

Согласно прогнозу, как минимум до конца первой декады марта активного таяния сугробов в Москве ждать не стоит — процессы останутся малоинтенсивными.

Весна покажет характер: Прогноз погоды на март 2026 для Москвы, Питера, Сочи и Турции
Весна покажет характер: Прогноз погоды на март 2026 для Москвы, Питера, Сочи и Турции

Ранее сообщалось, что в ближайшие трое суток в Центральной России ожидается активное таяние снега, что может вызвать подтопления.

Главные события и истории о том, чем живёт страна, — в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Погода
  • Общество
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar