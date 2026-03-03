Весна в Москве будет «сугробной»
Сугробы в Москве будут таять очень медленно до второй декады марта
Обложка © Life.ru
Москвичам не стоит ждать бурного схода снега в ближайшие дни. Процесс, наоборот, замедлился, несмотря на плюсовую температуру. Метеоролог Михаил Леус подвёл итоги суточных изменений высоты снежного покрова.
На базовой станции ВДНХ утром зафиксировали 52 см — всего на 2 см меньше, чем днём ранее. На Балчуге сугробы просели сразу на 6 см (до 57 см), а в районе МГУ — на 7 см (до 61 см). В Подмосковье показатели скромнее: в Клину минус 4 см (осталось 42 см), а в Кашире снег почти не таял — минус 1 см (все еще 70 см).
Согласно прогнозу, как минимум до конца первой декады марта активного таяния сугробов в Москве ждать не стоит — процессы останутся малоинтенсивными.
Ранее сообщалось, что в ближайшие трое суток в Центральной России ожидается активное таяние снега, что может вызвать подтопления.
