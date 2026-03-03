Весна в Москве будет «‎сугробной»

На базовой станции ВДНХ утром зафиксировали 52 см — всего на 2 см меньше, чем днём ранее. На Балчуге сугробы просели сразу на 6 см (до 57 см), а в районе МГУ — на 7 см (до 61 см). В Подмосковье показатели скромнее: в Клину минус 4 см (осталось 42 см), а в Кашире снег почти не таял — минус 1 см (все еще 70 см).