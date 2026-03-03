В Петербурге разработали 3D-модель подземного пространства города

Учёные Всероссийского научно-исследовательского геологического института имени Карпинского впервые создали трёхмерную модель геологического строения Санкт-Петербурга. В ней объединены данные почти десяти тысяч скважин глубиной до километра. В этом году инструмент планируют внедрить в государственные информационные системы.

В Петербурге разработали 3D-модель подземного города. Видео © телеканал «Санкт-Петербург»

Модель позволит безопасно осваивать подземное пространство растущего мегаполиса — от метро и автобанов до подземных городов. По словам главного геолога Николая Филиппова, такие идеи, как дублёр Лиговки, обсуждались давно, но теперь появилась техническая возможность их реализации. Цифровой двойник поможет избежать ошибок прошлого.

Работа ведётся при поддержке городских властей и Политехнического университета. Каждый новый объект планируют заносить в базу данных, что не только повысит безопасность строительства, но и позволит экономить бюджет, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

