Украинского футболиста удалили с поля за выкрики не на мове
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ya_create
Футболиста украинской медиалиги удалили с поля за использование русского языка. Инцидент произошёл во время матча шестого тура между командами Ultimate и Armat.
30-летний игрок Ultimate Сергей Донец получил синюю карточку в начале второго тайма. В правилах сказано, что после этого игрок на пять минут обязан присесть на скамейку, а затем вернуться в игру. Матч состоялся 1 марта и завершился победой Ultimate со счётом 5:3.
Ранее языковой омбудсмен Украины пожаловалась, что жители её страны продолжают в повседневной жизни говорить по-русски, несмотря на все угрозы, гонения и репрессии. По её словам, все без исключения должны говорить только на мове.
