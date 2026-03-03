Психолог объяснила, зачем россияне влезают в долги ради статусных автомобилей

Кризисный психолог Варвара Ликунова объяснила, почему граждане с нестабильным заработком готовы брать кредиты ради дорогих автомобилей. По её словам, дело не в конкретной марке, а в представлении о себе и своём месте в обществе. Перед оформлением займа эксперт советует честно ответить: кому и что человек хочет доказать, как изменится жизнь после покупки, какие эмоции вызывает мысль о более доступном варианте.

«Если в ответах много тревоги за статус, нужно работать с самооценкой», — пояснила специалист в беседе с «Лентой.ру».

Автомобиль остаётся одним из самых ярких символов успеха. Он «говорит» за владельца без слов. Включается механизм компенсации: при внутреннем ощущении «я недостаточно успешен» психика ищет быстрый способ закрыть эту пустоту. Соцсети, корпоративная среда и окружение диктуют правило: «ты равен тому, что показываешь».

Культура демонстративного успеха давит, и транспортное средство становится пропуском в желаемый круг. Не приобрёл — и словно выпал из игры. Некоторые убеждены: сначала нужно купить атрибут достижения, чтобы через него стать успешным. Человек как бы надевает на себя будущую версию, дополнила Ликунова.

«Тот же механизм, что и с дорогим айфоном в руках при пустом холодильнике: символ кажется важнее устойчивости», — поясняет эксперт.

Опасность в том, что внешний предмет не решает внутреннюю проблему. Если самоощущение держится на технике, оно становится хрупким. Финансовый сбой — и рушится не только бюджет, но и уверенность в себе. Плюс постоянный стресс от высоких платежей и страха потери дохода. Особенно ярко это проявляется в мужской конкуренции, где материальные маркеры — один из основных способов обозначить позицию.

«Зрелая позиция — когда выбор соответствует не только желанию, но и реальной финансовой устойчивости. Потому что долгосрочный статус — это не демонстрация, а спокойствие», — подытожила психолог.

А ранее Life.ru писал, что жители России начали скупать автомобили с пробегом по цене до миллиона рублей. Покупатели выбирают бюджетные машины, а самой популярной стала ценовая категория от 500 тысяч до 1 миллиона рублей — на неё пришлось 33% сделок.