Родители-извращенцы из Петербурга насиловали троих детей и снимали порно, их сдала дочь

В Северной столице арестовали семейную пару, которую подозревают в тяжких преступлениях против собственных детей. Жертвами стали две сестры и их семилетний брат, сообщила Объединённая пресс-служба судов Петербурга.

36-летний мужчина и его 35-летняя жена отправлены в СИЗО. Их обвиняют в развращении несовершеннолетних и изготовлении порнографии с их участием. Тревогу забила старшая из детей — 15-летняя девочка. Она позвонила в экстренные службы и рассказала о систематическом насилии со стороны родителей. Однако к моменту приезда правоохранителей школьницы уже не было — отец успел забрать её и скрыться.

Позже машину подозреваемого нашли, мужчину задержали. Вслед за ним в изолятор отправилась и его супруга. Следователи полагают, что пара принуждала к интиму всех троих детей: девочек 15 и 12 лет, а также их семилетнего брата.

Ранее во французском Бресте вскрылся шокирующий случай многолетнего сексуального насилия, где жертвами стали трое детей, рождённых от инцестной связи 58-летнего мужчины с его собственной дочерью. Следствие установило, что мужчина систематически насиловал свою 33-летнюю дочь, которая родила ему троих детей, а также принуждал её к участию в насилии над их общим 11-летним сыном.