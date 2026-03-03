Не Барсиком единым: Названы самые популярные клички и породы кошек в Москве

Забота о домашних питомцах стала неотъемлемой частью жизни москвичей, а кошки занимают особое место в семьях. В 2025 году столичные ветклиники приняли более 240 тысяч усатых пациентов, а с начала 2026-го зарегистрировали свыше 2,2 тысячи новых. Об этом рассказали в госветслужбе Москвы.

Самыми популярными породами остаются метисы (более 15 тысяч), шотландская вислоухая, британская короткошерстная, мейн-кун и абиссинская.

Среди необычных кличек — Вин Дизель, Полночь, Носок, Мякоть, Олень, Скипидар, Армагеддон, Релакс, Цунами, Чучелка и Торпеда. Встречаются коты с отчествами: Изольда Карловна, Изабелла Альфредовна и Пал Палыч. В Советской ветклинике наблюдается кот Питбуль, который за свои собачьи повадки (носит тапочки, даёт лапу) получил соответствующее имя.

Самые популярные имена неизменны годами. С большим отрывом лидирует Муся (51 новый пациент). На втором — Вася, Василий или Василиса (41). Третье место у Кузи (30), четвёртое поделили Барсик и Буся (по 28). В 2025 году Муся была у ветеринаров более 800 раз, также в топ-5 вошли Симба, Буся, Кузя и Барсик, рассказала председатель Комитета государственных услуг Москвы Елена Шинкарук.

Ранее в России предложили ввести налоговый сбор на выгул собак. Общественный деятель Вадим Попов предложил ввести новый сбор — деньги пойдут на обустройство площадок для выгула, помощь ветклиникам и решение проблемы бездомных животных.