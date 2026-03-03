Этот препарат есть в каждой аптечке – и он разрушит печень быстрее алкоголя, предупредил доктор Мясников

Самолечение парацетамолом с превышением дозировок часто приводит к проблемам с печенью, может даже потребоваться её трансплантация. Об этом предупредил врач и телеведущий Александр Мясников в программе «О самом главном» на телеканале «Россия 1».

«По сей день умирают люди. И это (неправильный приём парацетамола) самая частая причина пересадки печени. Это именно парацетамол, а не алкоголь», — подчеркнул он.

Медик напомнил, что здоровому человеку можно употреблять лишь 4 грамма данного препарата в сутки, а для тех, кто страдает заболеваниями печени, этот порог и того ниже — всего 2 грамма. Мясников добавил, что парацетамол должен назначить врач, а самолечение ни к чему хорошему не приводит.

Ранее исследователи из Университета штата Огайо пришли к выводу, что парацетамол может негативно влиять на психику человека. Пациент становится менее осторожным после такого лечения и не чувствует границ.