3 марта, 15:03

Президент Литвы сильно ударился головой, сидя дома

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Karolis Kavolelis

Президент Литвы Гитанас Науседа поскользнулся у себя дома и упал на голову. Об этом сообщает портал Made in Vilnius со ссылкой на слова самого политика.

«Я поскользнулся и ударился головой о твёрдую мебель, попытался смягчить удар рукой и зацепился ей за другой острый предмет, в результате чего разорвал мягкие ткани руки, повредив нерв», — рассказал Науседа.

Инцидент произошёл в начале февраля в гостиной. Он уточнил, что падение случилось буквально на ровном месте.

Будем надеяться, что в таком состоянии Науседа не принимал важных решений и не общался с главой штаба обороны Литвы, который недавно заявил, что литовские ВС могут самостоятельно сдерживать Российскую армию в случае вооружённого конфликта. Кстати, сейчас там служат 17 тысяч человек.

