8 Марта 2026: история праздника, традиции и как отмечают Международный женский день в России

Вот уже 113 лет Международный женский день остаётся одним из самых любимых праздников в России. 8 марта 2026 мы снова будем дарить цветы и говорить тёплые слова нашим мамам, жёнам, дочерям и коллегам. Но задумывались ли вы, откуда взялся этот праздник и почему его отмечают именно 8 марта? Разбираемся в истории, традициях и том, каким будет Международный женский день 2026 в России.

8 Марта в 2026 году: какой день недели

8 Марта в 2026 году выпадает на воскресенье, а значит, россиян ждут целых три выходных подряд: суббота, воскресенье и понедельник. На работу возвращаемся во вторник, 10 марта. А вот в пятницу, 6 марта, можно ожидать сокращённый рабочий день.

История праздника: от митингов до Международного женского дня

Клара Цеткин и Роза Люксембург: история Международного женского дня. Фото © Wikipedia

История 8 Марта началась вовсе не с букетов и открыток. В конце XIX – начале XX века женщины в разных странах активно боролись за свои права, равную оплату труда, сокращение рабочего дня и избирательное голосование. Одной из важных дат в появлении праздника считается 28 февраля 1908 года. В этот день в Нью-Йорке на митинг вышло около 15 тысяч женщин, желающих улучшить условия труда и получить право голоса. Уже через год Социалистическая партия Америки объявила последнее воскресенье февраля Национальным женским днём.

А в 1910 году на Второй международной конференции женщин-социалисток в Копенгагене немецкая активистка Клара Цеткин предложила учредить Международный женский день. Идея заключалась в том, чтобы ежегодно женщины разных стран могли проводить митинги и привлекать внимание общества к своим проблемам.

Уже в 1911 году женский день отметили в Германии, Австрии, Дании и Швейцарии — правда, 19 марта. В 1913 году к акциям присоединились женщины Франции и России. А 8 марта как единая дата впервые закрепилась в 1914 году. Это было воскресенье, и в этот день митинги прошли сразу в нескольких странах.

Почему именно 8 марта?

С датой 8 марта связано немало легенд. Одна из самых распространённых гласит, что праздник возник в память о марше работниц текстильной фабрики в Нью-Йорке 8 марта 1857 года. Однако историки считают эту версию красивой легендой, которую активно распространяли в СССР.

Мифы и правда о празднике 8 Марта

На самом деле решающую роль сыграли события в феврале 1917 года. 23 февраля по старому календарю, а 8 марта по новому работницы текстильных фабрик вышли на митинг с требованиями «Хлеба и мира». Женщинам не хватало продовольствия, заводы останавливались из-за отсутствия топлива. К демонстрации даже присоединились мужчины, эта забастовка стала одной из причин Февральской революции.

В 1921 году на Второй коммунистической женской конференции было решено официально закрепить 8 марта как день памяти об участии женщин в демонстрации.

Как появился праздник в России

Международный женский день: как появился праздник в России. Фото © Репродукция ТАСС

В России Международный женский день впервые отметили ещё в 1913 году. 2 марта в Санкт-Петербурге, в здании Калашниковской хлебной биржи на Полтавской улице, состоялось «научное утро по женскому вопросу». Около полутора тысяч человек обсуждали избирательное право, охрану материнства и другие социальные вопросы.

Однако широко праздновать 8 Марта стали уже после революции 1917 года. В первые годы советской власти праздник назывался «Международный день работниц», это был день солидарности женщин в борьбе за равноправие.

Традиции 8 Марта в советское время: мимоза, концерты и почёт труда

Традиции в советское время: как отмечали 8 Марта в СССР. Фото © Фотохроника ТАСС

Решающий момент в истории праздника наступил в 1965 году. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 мая 1965 года 8 марта был объявлен нерабочим днём. С этого момента праздник окончательно вошёл в быт советских граждан.

В СССР 8 Марта превратилось в день чествования женщин. Главным символом праздника стала мимоза — эти солнечные жёлтые веточки зацветали и продавались практически везде. В школах дети готовили утренники для мам и бабушек, на предприятиях проводились торжественные собрания, где женщин поздравляли с праздником и вручали грамоты за трудовые успехи.

В 1975 году Организация Объединённых Наций официально признала 8 марта Международным женским днём. Сегодня эту дату отмечают в Армении, Грузии, Казахстане, Белоруссии, Молдавии, а также в КНДР, Монголии, Камбодже и ряде других стран.

Современное 8 Марта

Как отмечают 8 Марта в России и в других странах мира? Фото © ТАСС / Михаил Синицын

Сегодня Международный женский день в России — это прежде всего праздник весны, красоты и женственности. Статус праздника закреплён в Трудовом кодексе РФ, так что 8 Марта остаётся нерабочим днём. В массовом сознании это день, когда мужчины окружают женщин особой заботой и вниманием. С 1994 года в России появилась традиция президентских поздравлений — первые лица государства обращаются к женщинам с тёплыми словами.

При этом важно помнить, что изначальный смысл праздника не забыт. В ООН до сих пор проводятся мероприятия, посвящённые проблемам гендерного неравенства, доступности образования и борьбе с насилием в отношении женщин.

Как отмечают Международный женский день в 2026 году

Международный женский день 2026: 8 Марта в России. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Rock and Wasp

В 2026 году благодаря удачному календарю у россиян будет целых три выходных дня, чтобы отметить праздник. Традиционно в этот день мужчины и дети дарят женщинам цветы, ювелирные украшения и косметику. В городах проходят праздничные мероприятия. Многие планируют культурный досуг: сходить в театр, на концерт или выставку. Life.ru рассказывает, куда сходить 8 Марта в Москве и в Питере.

Куда сходить в Москве 8 Марта 2026 года?

Концерт Надежды Луч — 8 марта в клубе «Правда» выступит популярная исполнительница, смешивающая хип-хоп и соул.

Спектакль «Ромео и Джульетта» — 8 марта в Театре им. Евгения Вахтангова покажут премьерную постановку Олега Долина.

Концерт «Мелодии любви» — 8 марта в Московской консерватории пройдёт концерт с ариями, романсами и музыкой из кинофильмов. В программе Чайковский, Рахманинов, Пьяццолла и другие композиторы.

Что делать 8 Марта 2026 года в Санкт-Петербурге?

Куда сходить 8 Марта в Москве и в Питере: идеи для развлечений. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Zeren Yasa

Спектакль «Пять женщин, предавшихся любви» — 7, 8 и 21 марта в театре «Суббота» покажут постановку по книге японского писателя Ихары Сайкаку с фрагментами произведений Варлама Шаламова.

Концерт «К новым берегам…» — 8 марта в 15:00 на Московском проспекте, 100. В программе — Мусоргский, Прокофьев, Шостакович в исполнении солистов.

Акция «Красивый выход» — общероссийская инициатива, в рамках которой многие театры и концертные залы готовят специальную программу к празднику. Центральные мероприятия традиционно проходят в Петербурге.

Как поздравить с 8 Марта

Самое главное в поздравлении на 8 Марта — искренность! Необязательно искать вычурные формулировки, достаточно сказать тёплые слова, которые будут звучать от души. В Международный женский день важно не просто вручить подарок, но и окружить женщину вниманием: освободить от домашних дел, приготовить праздничный ужин или устроить сюрприз. Потому что 8 Марта 2026 — это ещё один прекрасный повод сказать нашим любимым, как много они для нас значат. А чтобы вам было легче подобрать слова — Life.ru подготовил 53 поздравления с 8 Марта для мамы, девушки, жены и коллег.

