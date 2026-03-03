Визовый центр Франции в Москве вернул оплату сервисного сбора при записи

Получить французский шенген стало сложнее с финансовой точки зрения. Визовый центр в Москве изменил правила оплаты. Ассоциация туроператоров (АТОР) сообщает, что сервисный сбор теперь взимается в момент записи на подачу документов. Сумма составляет 3315 рублей.

В середине февраля было послабление — оплату разрешали вносить позже, непосредственно в центре. Этим воспользовались многие туристы, моментально расхватав слоты на апрель. Однако теперь правила ужесточились.

Туроператоры прогнозируют, что не все записавшиеся дойдут до подачи, поэтому во второй половине марта могут появиться «отказные» окошки на апрель. В ближайшие дни ожидается открытие записи на май. Рассмотрение документов сейчас занимает 3-4 недели.

Ранее временный поверенный в делах РФ в Польше Андрей Ордаш предупредил, что Варшава с сентября 2022 года изменила политику в отношении россиян и может не пустить в страну гражданина России даже при наличии действующей шенгенской визы, выданной другим государством. По его словам, запрет касается большинства категорий граждан и распространяется на деловые, туристические и частные визы.