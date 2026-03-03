ВВС США выкупили у частника стекло для бомбардировщика B-2, проданное по недальновидности

Американским военным пришлось выкупать у частного лица дефицитные запчасти для стратегического бомбардировщика B-2 Spirit. Историей поделился портал The Aviation Geek Club со ссылкой на бывшего техника связи базы Уайтмен Брайана Эдвардса.

Проблема вскрылась после того, как один из самолётов-невидимок столкнулся в воздухе с канадской казаркой. В результате на лобовом стекле образовалась трещина. Выяснилось, что на складе запасных стёкол нет — их много лет не меняли, считая практически вечными. К тому же ранее некое высокопоставленное лицо распорядилось продать хранившиеся без дела стёкла с торгов, ошибочно посчитав их запчастями от списанных машин.

Производитель тем временем давно утилизировал оснастку, и восстановить выпуск оказалось невозможно из-за колоссальных затрат. Военным пришлось искать покупателя, который приобрёл лоты на аукционе. Им оказался коллекционер, использовавший стёкла… при строительстве домика на дереве для дочери.

После переговоров владелец согласился продать запчасти обратно. Сумма сделки не разглашается, но, учитывая стоимость самого бомбардировщика (более 2 миллиардов долларов), речь идёт о весьма внушительных деньгах.

