Новости СВО. ВС РФ взяли Бобылевку, ВСУ отрезают у Гришина, Зеленский бросает Донбасс, переговоры по Украине сорваны из-за США и Ирана, 4 марта

Российская армия перешла границу в Курской области, ВСУ отступают в ДНР, новая встреча по урегулированию конфликта сорвана из-за ударов Ирана по ОАЭ — дайджест Life.ru. 3 марта, 21:07 Армия России расширяет буферную зону. Обложка © ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Курское приграничье: ВС РФ перешли границу у Бобылевки

На границе с Курской областью Армия России взяла под контроль сумскую Бобылевку. Это означает, что 80-я отдельная мотострелковая бригада группировки «Север» перешла государственную границу ещё на одном участке. Также по приграничью работали наши дроноводы и артиллеристы. В районах Писаревки, Кучеровки, Мирополья и села Хотень военные лётчики отработали по скоплению личного состава и технике ВСУ.

За сутки на этом направлении ликвидировано больше 110 боевиков, а также уничтожены миномёты, пикапы и квадроциклы противника, склады и пункты управления БПЛА, а также гаубица «Богдана-Б».

«Богдана-Б» — украинская 155-миллиметровая артиллерийская установка, производство которой началось в 2023 году. Существует как буксируемая версия, так и самоходная. Одна из САУ попала в качестве трофея в руки российских бойцов при отступлении ВСУ из Курской области.

ВС РФ установили контроль над селом Бобылевка. Видео © Telegram / mod_russia

Запорожский фронт: освобождена Веселянка, артиллерия бьёт по городу

В Запорожской области освобождено село Веселянка. Флаг России над населённым пунктом подняли бойцы группировки «Днепр». Таким образом, ВС РФ стали ещё ближе к Запорожью.

— Российской армии удалось захватить переправу через Конку и создать предпосылки для дальнейшего продвижения вглубь территории, контролируемой противником. Город Запорожье — уже в досягаемости нашей артиллерии и FPV-дронов. До него по прямой — около 15 километров, — рассказал военный корреспондент Александр Коц.

ДНР: ВСУ бегут из Гришина, российские флаги над освобождёнными сёлами

Российские войска продвигаются западнее Красноармейска (Покровска). Военный корреспондент Тимофей Ермаков сообщает о выходе 79-й бригады ВСУ из Гришина в сторону Байовского-Щитиновского пруда. В населённом пункте остались подразделения Территориальной обороны.

— Основная задача сейчас окончательно зачистить Гришино, перекрыв тем самым сопротивление на западном фланге красноармейского участка, — отметил Ермаков.

Боевые действия за Донбасс продолжатся. Владимир Зеленский отказался добровольно вывести украинские вооружённые формирования, чего требует Москва в рамках мирного урегулирования.

— Я хочу внести ясность: я никогда не покину Донбасс и 200 000 украинцев, которые там живут. Зачем мне это делать? — заявил главарь киевского режима.

На его вопрос могут ответить наши военнослужащие, освобождающие ДНР. Только за одни сутки бойцы группировок «Центр» и «Юг» в совокупности ликвидировали свыше 480 военнослужащих противника. В зоне ответственности группировки «Запад», воюющей также в Харьковской области, уничтожено почти 200 врагов.

Зеленский отказался уходить из ДНР и отложил выборы на Украине

Владимир Зеленский обозначил, когда на Украине выберут законную власть. Пока для украинцев хороших новостей нет из-за позиции украинского диктатора, желающего максимально долго занимать президентское кресло.

— Они, безусловно, состоятся после окончания войны, а не во время временного перемирия, — сказал Зеленский.

Сам же Зеленский пока ещё не решил, пойдёт ли он на второй срок.

Переговоры по Украине сорваны: помешал удар Ирана по ОАЭ

Новый раунд переговоров по Украине должен был пройти в Абу-Дабу с 5-го по 8 марта 2026 года. Однако из-за боевых действий, начатых США и Израилем против Ирана, встреча не состоится.

— Очевидно, что в ближайшие дни невозможно говорить о встрече в Абу-Даби по понятным причинам. Пока нет ясности по срокам и месту, как только информация появится, мы вас проинформируем, — сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По предварительной информации, переговорные группы могут опять встретиться в Швейцарии или Турции.

Авторы Даниил Черных