Эстония вызвала российского дипломата из-за ледокола «Мурманск»

МИД Эстонии вызвал временного поверенного в делах России и вручил ему ноту протеста. В ведомстве заявили, что российский ледокол «Мурманск» 28 февраля якобы вошёл в территориальные воды страны без разрешения.

«Министерство иностранных дел и ВМС Эстонии не были уведомлены о входе «Мурманска» в территориальные воды Эстонии, и судно не ответило на радиосообщения ВМС Эстонии. Ледокол оставался в эстонских водах в течение четырёх минут», — говорится в заявлении.

По версии Таллина, судно пыталось освободить застрявший во льду танкер Olympic Friendship.

Ранее Life.ru писал, что атомный ледокол «Сибирь» впервые за долгие годы выдвинулся в акваторию Финского залива. Глава Росатома Алексей Лихачёв пояснил, что ледокол прибыл в Ленинградскую область для обеспечения проводок в порту Приморск и должен был оперативно приступить к работе.