Президент США Дональд Трамп в ходе переговоров с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Белом доме заявил, что урегулирование конфликта на Украине находится в числе его главных приоритетов. Трансляция велась на сайте американской администрации.

«Что касается России и Украины и того, где именно это в моём списке приоритетов: очень высоко. Верю, что это произойдёт», — сказал американский лидер.

Ранее Дональд Трамп раскритиковал затянувшийся украинский кризис. Поводом стал ответ главаря киевского режима Владимира Зеленского на предложение вывести подразделения Вооружённых сил Украины из Донбасса в рамках мирного урегулирования. Трамп не стал прямо комментировать заявление экс-комика, но удивился, что до сих пор нет никакого прогресса.