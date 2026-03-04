Владимир Путин
3 марта, 22:30

Хабенского назвали кандидатом в ректоры Школы-студии МХАТ

Константин Хабенский. Обложка © VK / Благотворительный Фонд Константина Хабенского

Художественный руководитель и директор МХТ имени А. П. Чехова Константин Хабенский может возглавить Школу-студию МХАТ. Об этом рассказал источник из окружения артиста.

По данным «Коммерсанта», также рассматривали кандидатуру Вадима Верника. Он занимает должность заместителя директора МХТ имени А. П. Чехова по связям с общественностью.

Сам Хабенский не подтвердил информацию о возможном назначении.

«Пусть те, кто об этом написал, и комментируют, при чём здесь я?»приводит комментарий артиста ТАСС.

Напомним, в феврале Министерство культуры России освободило Константина Богомолова от обязанностей исполняющего обязанности ректора Школы-студии МХАТ. Богомолов сам попросил министра культуры Ольгу Любимову освободить его от занимаемой должности.

