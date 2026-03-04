Владимир Путин
В ОАЭ отвергли использование своей территории для атаки на Иран

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Markus Mainka

Министерство иностранных дел Объединённых Арабских Эмиратов подтвердило, что страна не допускала использование своей территории или воздушного пространства для ударов по Ирану, несмотря на обострение ситуации в регионе. Эмираты подверглись более тысячи нападений со стороны Тегерана, но сохраняют курс на мир и деэскалацию.

В МИД подчеркнули, что ОАЭ остаются привержены политике добрососедства и ищут пути снижения напряжённости на Ближнем Востоке. Страна не изменила свою позицию даже в условиях постоянных угроз.

Ранее Life.ru писал, что парализованный аэропорт Дубая теряет для экономики эмирата около миллиона долларов в минуту. Основные убытки несёт авиакомпания Emirates и смежные отрасли – гостиницы, транспорт и торговля. Международный хаб связывает более 260 городов, а его простой создаёт серьёзные проблемы для всей глобальной логистики.

