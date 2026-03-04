Разбитая свадьба: Кто заплатит за драку и сломанную посуду в ресторане

Драки на свадьбах давно перестали быть «традицией», однако подобные инциденты всё ещё случаются. Кто обязан возмещать ущерб за разбитую посуду, сломанную мебель и испорченное имущество ресторана, Life.ru рассказал адвокат Московской коллегии адвокатов Михаил Салкин.

По закону ущерб компенсирует тот, кто непосредственно повредил имущество — разбил тарелки, сломал мебель или нанёс иной вред заведению. Как правило, вопрос решается в гражданском порядке: фиксируются повреждения, рассчитывается их стоимость и виновному направляется претензия. Если он отказывается платить добровольно, дело передаётся в суд. Михаил Салкин Адвокат Московской Коллегии адвокатов

Что прописано в договоре с рестораном

Однако ситуация может быть сложнее. В договоре на проведение банкета часто указывается, что заказчик (тот, кто арендовал зал) несёт ответственность за действия своих гостей. Кроме того, рестораны нередко устанавливают штрафные расценки, при которых стоимость одной тарелки или бокала может значительно превышать их реальную цену.

В таком случае юрист советует не соглашаться на озвученную сумму без проверки. Заказчик вправе требовать расчёт ущерба исходя из фактической стоимости повреждённого имущества, а не внутренних «штрафных» тарифов заведения.

Если драка переросла в хулиганство

Когда конфликт выходит за рамки бытовой ссоры и приобретает признаки хулиганства, взыскание ущерба возможно в рамках уголовного дела. Потерпевшая сторона вправе заявить гражданский иск в процессе расследования. Размер компенсации подтверждается материалами дела и экспертизой. Такой порядок упрощает сбор доказательств и снижает риск споров о самом факте причинения вреда и его сумме.

