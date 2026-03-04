Маленькая квартира станет больше: 7 приёмов, которые визуально раздвинут стены

Даже компактную квартиру можно сделать просторнее — без перепланировки и сноса стен. Дизайнер интерьера Юлия Быкова поделилась с Life.ru простыми, но эффективными приёмами, которые помогают зрительно расширить пространство. По её словам, ключевую роль играет правильная организация хранения.

Меньше деталей — больше воздуха

Чем меньше визуального шума на фасадах мебели, тем легче воспринимается пространство. Эксперт советует выбирать шкафы без ручек или с минималистичными ручками в тон фасадов. Когда мебель «молчит», комната кажется больше и аккуратнее.

Хранение под потолок

Второй важный момент — использование высоты помещения. Пространство между шкафом и потолком часто превращается в пылесборник и склад забытых коробок. Дизайнер рекомендует устанавливать шкафы до потолка, а верхние антресоли использовать для хранения сезонных вещей.

Делайте ставку на вертикали

Горизонтальные линии — например, широкие низкие тумбы — визуально «приземляют» комнату. Вертикальные элементы, напротив, вытягивают пространство. Подойдут высокие стеллажи до потолка, вертикальные 3D-панели или даже напольные вазы вытянутой формы. Такой приём зрительно поднимает потолки.

Вертикали работают на ощущение высоты и делают помещение более лёгким. Юлия Быкова Дизайнер интерьера

Минимум вещей на виду

Горизонтальные поверхности — столы, подоконники, комоды — легко захламить мелочами. Однако если они заставлены предметами, помещение кажется теснее. Быкова советует оставлять на виду только то, чем вы пользуетесь ежедневно, а всё остальное убирать в закрытые системы хранения.

Зеркала расширяют пространство

Это классический и безотказный приём. Большое зеркало в пол или композиция из зеркальных элементов создают иллюзию дополнительного объёма и глубины.

Добавьте подсветку

Тёмные углы визуально «съедают» метры и создают ощущение захламлённости даже после уборки. Встроенная подсветка в шкафах со стеклянными фасадами, нишах или открытых стеллажах помогает визуально раздвинуть границы и добавить глубину интерьеру.

Мебель в цвет стен

Контрастная мебель притягивает внимание и может казаться громоздкой. Если задача — визуально расширить пространство, системы хранения лучше подбирать в цвет стен. Тогда они становятся менее заметными и буквально «растворяются» в интерьере.

«Начните с малого — освободите одну зону, например кухонную столешницу. Оставьте только самое необходимое или самое красивое. Вы удивитесь, насколько чище и просторнее станет выглядеть комната», — заключила дизайнер.

Ранее Life.ru писал, что затопление квартиры может обернуться серьёзным стрессом и финансовыми потерями. Эксперты напоминают: в первую очередь нужно отключить электричество, затем зафиксировать повреждения на фото и видео, чтобы впоследствии получить компенсацию и минимизировать ущерб.