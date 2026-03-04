В России к 2027 году расширят список профессий, доступных женщинам

В России готовятся изменить перечень так называемых «неженских» профессий. Пересмотр списка начнётся в 2026 году, а первые изменения могут вступить в силу уже в 2027-м, сообщила РИА «Новости» эксперт экономического факультета РУДН Татьяна Ушкац.

По её словам, обновление позволит женщинам получить доступ к специальностям с приемлемым уровнем риска и расширит возможности на рынке труда. Эксперт уточнила, что Минтруд намерен исключить из перечня профессии, связанные с управлением тяжёлыми механизмами и оборудованием. Речь идёт, в частности, о машинистах экскаваторов и погрузочных машин, а также о работах в шахтах и горнодобывающей промышленности.

По словам Ушкац, изменения направлены на обеспечение равных возможностей вне зависимости от пола и повышение конкурентоспособности экономики за счёт привлечения квалифицированных кадров. Она добавила, что это станет частью долгосрочной стратегии модернизации рынка труда и поддержки экономического роста страны.

Ранее Life.ru писал, что Минтруд расширил список профессий для альтернативной гражданской службы. В обновлённый перечень вошло более 350 позиций, а число организаций для прохождения АГС выросло почти на 130. Изменения связаны с новым классификатором профессий – в него добавили около 1,7 тысячи специальностей, включая десятки узких врачебных направлений.