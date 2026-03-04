На Кубе судят экипаж катера из США, который устроил перестрелку с пограничниками

Прокуратура Кубы предъявила официальные обвинения шести гражданам, участвовавшим в вооружённом вторжении с моря 25 февраля. Об этом сообщает Reuters.

По данным властей, у нападавших изъяли 13 винтовок, 11 пистолетов и около 13 тысяч патронов. Двое задержанных ранее уже фигурировали в списке обвиняемых в терроризме. Им грозит от 10 до 30 лет тюрьмы или смертная казнь.

Следствие установило, что организатором провокации выступила проживающая в США лидер антиправительственного «Движения 30 ноября» Маритца Луго Фернандес. Группа кубинцев из США на зарегистрированном во Флориде катере вторглась в кубинские воды, а при приближении пограничников открыла огонь. Четверо нападавших были убиты, шестеро ранены. Пострадал также один кубинский пограничник. Задержанные признались в намерении совершить теракт.