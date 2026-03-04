Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Регион
4 марта, 06:02

Людоедка из Иркутска, скормившая сыну тело подруги, захотела стать поваром в школе

Обложка © Telegram / SHOT

Иркутская людоедка Олеся Мостовщикова, кормившая сына человечиной, вышла по УДО и пыталась стать поваром в школе, но в итоге начала работать мастером маникюра. Историю убийцы-каннибалки рассказал SHOT.

В 2009 году она убила подругу, расчленила тело и неделю кормила её мясом собственного сына. В 2015-м каннибалку освободили на три года раньше срока — в тюрьме она вышла замуж, родила дочь и взяла фамилию мужа Янченко, чтобы скрыть прошлое. После освобождения пыталась устроиться поваром в школу и горничной в детский лагерь, но из-за судимости не брали.

Сейчас 43-летняя женщина живёт в посёлке Большой Луг под Иркутском, делает маникюр клиентам, которые не знают, кто именно пилит им ноготочки. Денег хватает едва — живут с 11-летней дочерью на детское пособие.

Сын Олеси Илья, который в детстве ел человечину, тоже отсидел за кражу. В 2024 году подписал контракт на СВО и через месяц погиб. Каннибалка пыталась получить его боевые выплаты, но суд отказал — деньги ушли бывшей жене и двум дочкам погибшего.

Ранее Life.ru рассказывал, что в Челябинске спустя почти 20 лет раскрыли серию убийств женщин — маньяк охотился на них по пути на работу. С 2004 по 2007 год он убил пять человек. В ведомстве уточнили, что задержанный уже дал признательные показания.

