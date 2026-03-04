Одинокая медведица в Японии жаждет русского жениха – его могут выменять на капибар

Японский зоопарк готов обменять несколько капибар на белого медведя из России. Об этом РИА «Новости» рассказал замдиректора зоосада Токусима Нариоми Китамура.

По его словам, учреждение славится крупнейшей в Японии коллекцией капибар, а вот медведь там всего один. Вернее, это медведица, которой для размножения нужен самец. Ранее партнёра планировали получить из зоопарка Йокогамы, но медведь Гого (тоже российского происхождения) умер. Главная цель зоопарка сейчас — заполучить самца полярного медведя из России.

«Также мы бы очень хотели иметь амурского леопарда», — добавил Китамура.

Ранее Life.ru рассказывал, что в японской Йокогаме в зоопарке умер белый медведь Гого, родившийся в Перми. Его собирались перевезти в другое место и перед переездом вкололи наркоз, после чего у животного остановилось дыхание.