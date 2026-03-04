Глава Серебряных Прудов и три его зама задержаны за взятки

Главу муниципального округа Серебряные Пруды в Московской области Олега Павлихина и трёх его заместителей задержали по подозрению в получении взяток. По данному факту возбуждено уголовное дело, проинформировали в пресс-службе ГСУ СК России по Московской области.

Следствие также считает причастными к делу директора муниципального казённого учреждения «Центр торгов», индивидуального предпринимателя и генерального директора одной из компаний. По версии следствия, чиновники организовали схему получения взяток в размере 850 тысяч и 5 млн рублей от предпринимателей за покровительство по заключенным контрактам с администрацией по уборке снега, ремонту дорог и благоустройству территории.

«Возбуждено уголовное дело в отношении главы муниципального округа Серебряные Пруды, трёх его заместителей, директора муниципального казенного учреждения «Центр торгов», подозреваемых в получении ими взяток, а также в отношении индивидуального предпринимателя и генерального директора фирмы, подозреваемых в даче взяток», — говорится в сообщении СК.

По версии следствия, деньги передавались представителям местной администрации за содействие в решении вопросов, связанных с деятельностью организаций. В настоящее время правоохранительные органы проводят следственные действия. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего и возможные дополнительные эпизоды.

