Регион
4 марта, 07:37

Иностранец пытался вывезти из России 16 когтей медведя, полученных «в подарок» от друга

Медвежьи когти. Обложка © Предоставлено Life.ru пресс-службой ФТС России

Читинские таможенники нашли 16 медвежьих когтей у туриста, который вёз их в Китай. Об этом сообщили Life.ru в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошёл в пункте пропуска Забайкальск. При досмотре багажа инспектор заметил необычные предметы, похожие на части дикого животного. Ими оказались сушёные когти медведя с остатками мягких тканей общим весом около 300 граммов.

Турист пояснил, что получил их в подарок от друга из России и не знал о необходимости декларировать такие вещи. Когти изъяты и направлены на экспертизу. Проводится проверка. В таможне напомнили, что на вывоз медведей и их дериватов нужно разрешение Росприроднадзора и Россельхознадзора.

«Медведи всех популяций и их дериваты попадают под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС) от 3 марта 1973 года», — добавили в ФТС.

