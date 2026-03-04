Reuters: США тайно готовят операцию против слишком строптивой преемницы Мадуро

США готовят тайное уголовное обвинение против исполняющей обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на четыре источника.

Прокуратура Майами намерена предъявить Родригес обвинения в коррупции и отмывании денег. По данным собеседников, её уже предупредили: если она не будет выполнять требования Белого дома после свержения Николаса Мадуро, последуют «санкции по закону». Расследование длится два месяца и касается предполагаемого отмывания средств госнефтекомпании PDVSA в 2021–2025 годах.

Помимо Родригес в список обвиняемых войдут ещё минимум семь бывших высокопоставленных чиновников, их соратники и члены семей.