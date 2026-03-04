Владимир Путин
4 марта, 07:57

Reuters: США тайно готовят операцию против слишком строптивой преемницы Мадуро

Обложка © ТАСС / Александр Кряжев / POOL

США готовят тайное уголовное обвинение против исполняющей обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на четыре источника.

Прокуратура Майами намерена предъявить Родригес обвинения в коррупции и отмывании денег. По данным собеседников, её уже предупредили: если она не будет выполнять требования Белого дома после свержения Николаса Мадуро, последуют «санкции по закону». Расследование длится два месяца и касается предполагаемого отмывания средств госнефтекомпании PDVSA в 2021–2025 годах.

Помимо Родригес в список обвиняемых войдут ещё минимум семь бывших высокопоставленных чиновников, их соратники и члены семей.

Напомним, в результате операции США в Венесуэле президент Мадуро и его супруга были захвачены и вывезены из страны. Трамп заявил, что Вашингтон будет управлять Венесуэлой до «упорядоченного перехода власти», а Мадуро предстанет перед американским судом. Временный руководитель Венесуэлы Делси Родригес заявила, что её страна сыта по горло указаниями Вашингтона о том, как Каракас должен вести свою политику. Она отметила, что США ведут войну против «благородного народа» не неравных условиях.

