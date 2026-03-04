Студентка-медсестра сорвала джекпот в 10 млн после падения с кровати

Студентка-медсестра из американского Огайо не смогла нормально отдохнуть после тяжёлой смены — и стала богаче на миллионы. Всё дело в случайном стечении обстоятельств.

Девушка в День святого Валентина легла спать, но упала с кровати. Уснуть заново не получилось, и она решила сходить в магазин. Там она вспомнила, что у неё завалялся выигранный ранее доллар. Студентка потратила его на новый лотерейный билет и сорвала джекпот в 130 тысяч долларов (около 10 миллионов рублей).

«Это был Господь. Ничем другим это объяснить нельзя», — поделилась с People счастливица.

После вычета налогов на руки она получила 95 225 долларов — это 7,4 миллиона рублей. Часть денег она потратит на долги, остальное отложит на сбережения и купит новую машину. Выигрыш позволит ей меньше работать после получения диплома.

Ранее жители британской деревни Кэтсфилд стали победителями лотереи «Улицы миллионеров», в которой выигрывает весь почтовый индекс, а не отдельные билеты. Общий призовой фонд составил 14 миллионов долларов (более миллиарда рублей), и после вычета налогов десять участников получили по 114 тысяч долларов, а один — 228 тысяч, так как купил два билета.