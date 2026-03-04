В Петербурге запретили продавать топливо подросткам из-за серии поджогов

В Санкт-Петербурге ввели временный запрет на продажу бензина и других нефтепродуктов несовершеннолетним. Принятое Оперативным штабом Северной столицы решение подписал губернатор Александр Беглов, оно будет действовать с 9 марта по 31 декабря на всех автозаправочных станциях.

Причиной стала серия инцидентов, в которых подростки по заданию кураторов поджигали заправки. Самый резонансный случай произошёл 23 февраля на улице Савушкина: 15-летняя школьница купила бензин в канистре, а через несколько минут подожгла АЗС. После возгорания она скрылась, но её задержали у дома в Приморском районе.

В отношении девушки возбудили уголовное дело о террористическом акте. Как выяснилось, она действовала по указанию из мессенджеров.

В конце февраля в Новосибирской области задержали двух молодых людей, подозреваемых в поджогах автозаправок. 17-летний и 18-летний студенты колледжей, по данным полиции, действовали по указке «кураторов» из мессенджеров. Первый инцидент произошёл 25 февраля на улице Военной в Новосибирске, спустя час подожгли колонку в Бердске. Злоумышленники оплатили топливо, купили канистру, устроили пожар и скрылись. Огонь оперативно потушили сотрудники АЗС, никто не пострадал. Задержать подозреваемых удалось совместными усилиями полиции и УФСБ.