Более половины россиян выступили против легализации онлайн-казино, выяснил ВЦИОМ
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Studio Romantic
Более половины россиян (55%) не поддерживают идею легализации онлайн-казино через единого оператора с отчислением части выручки в бюджет. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведённого Аналитическим центром ВЦИОМ в партнёрстве с АНО «Центр борьбы с лудоманией».
Основными аргументами противников инициативы стали социальные последствия (38%), среди которых респонденты назвали угрозу роста игровой зависимости и разорения граждан, а также личные убеждения (37%).
Сторонников легализации почти вдвое меньше — 30%. Их аргументация, по данным аналитиков, опирается в основном на экономическую составляющую. Исследование также показало, что недавний опыт участия в азартных играх есть у 27% россиян. Однако назвать себя азартным человеком готовы почти вдвое меньше — 15% опрошенных.
Опрос проводился 8 февраля 2026 года, в нём приняли участие 1,6 тысячи россиян старше 18 лет.
Напомним, министерство финансов России ранее предложило легализовать онлайн-казино, установив налог на прибыль операторов в размере 30%. По оценкам ведомства, такая мера могла бы приносить в государственный бюджет порядка 100 миллиардов рублей ежегодно. Однако некоторые считают, что легализация онлайн-казино в России не пополнит бюджет, а спровоцирует рост игровой зависимости.
