Более половины россиян выступили против легализации онлайн-казино, выяснил ВЦИОМ

Более половины россиян (55%) не поддерживают идею легализации онлайн-казино через единого оператора с отчислением части выручки в бюджет. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведённого Аналитическим центром ВЦИОМ в партнёрстве с АНО «Центр борьбы с лудоманией».

Основными аргументами противников инициативы стали социальные последствия (38%), среди которых респонденты назвали угрозу роста игровой зависимости и разорения граждан, а также личные убеждения (37%).

Сторонников легализации почти вдвое меньше — 30%. Их аргументация, по данным аналитиков, опирается в основном на экономическую составляющую. Исследование также показало, что недавний опыт участия в азартных играх есть у 27% россиян. Однако назвать себя азартным человеком готовы почти вдвое меньше — 15% опрошенных.

Опрос проводился 8 февраля 2026 года, в нём приняли участие 1,6 тысячи россиян старше 18 лет.