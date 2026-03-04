Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 марта, 10:16

Песков: Путин и Сийярто затронут тему блокировки Киевом поставок по «Дружбе»

Обложка © Life.ru, ТАСС / ЕРА

Обложка © Life.ru, ТАСС / ЕРА

Москва и Будапешт поднимут болезненную для европейских союзников тему. Киев продолжает перекрывать вентили, и это бьёт по странам, лояльным к России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков анонсировал тему переговоров Владимира Путина с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто. Встреча состоится сегодня.

«Те же Венгрия, Словакия, которые сталкиваются с шантажом киевского режима — имеется в виду с преднамеренной блокадой поставок нефти по «Дружбе». Об этом сегодня с Сийярто поговорим», — заявил представитель Кремля.

Фицо: Зеленский не пускает инспекторов на нефтепровод «Дружба»
Фицо: Зеленский не пускает инспекторов на нефтепровод «Дружба»

Поставки нефти по южной ветке нефтепровода «Дружба» транзитом через Украину были остановлены 27 января, сообщает словацкий телеканал TA3. Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявлял, что Киев планировал возобновить транзит 3 марта, однако позднее стало известно о переносе сроков. По словам Фицо, украинская сторона не пускает инспекторов на нефтепровод.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Петер Сийярто
  • Венгрия
  • Дмитрий Песков
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar