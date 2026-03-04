Москва и Будапешт поднимут болезненную для европейских союзников тему. Киев продолжает перекрывать вентили, и это бьёт по странам, лояльным к России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков анонсировал тему переговоров Владимира Путина с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто. Встреча состоится сегодня.

«Те же Венгрия, Словакия, которые сталкиваются с шантажом киевского режима — имеется в виду с преднамеренной блокадой поставок нефти по «Дружбе». Об этом сегодня с Сийярто поговорим», — заявил представитель Кремля.

Поставки нефти по южной ветке нефтепровода «Дружба» транзитом через Украину были остановлены 27 января, сообщает словацкий телеканал TA3. Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявлял, что Киев планировал возобновить транзит 3 марта, однако позднее стало известно о переносе сроков. По словам Фицо, украинская сторона не пускает инспекторов на нефтепровод.