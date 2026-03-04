Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 марта, 10:17

Число заключённых в тюрьмах России упало до минимума за всю историю

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Fer Gregory

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Fer Gregory

Число заключённых в России упало до исторического минимума — 308 тысяч человек. Об этом заявил замглавы Верховного суда Владимир Давыдов на заседании Совета Федерации.

По его словам, в следственных изоляторах содержится 89 тысяч человек — тоже рекордно низкий показатель. Для сравнения: в 2001 году в местах лишения свободы находилось более миллиона граждан.

«Это стало результатом курса на гуманизацию законодательства и правоприменительной практики, начатого с принятия нового УК и УПК в 2001 году», — отметил Давыдов.

Россия поднялась с 10-го на 30-е место в мире по числу заключённых на 100 тысяч населения (сейчас 209 человек). Если 25 лет назад лишение свободы назначалось в 40% приговоров, то по итогам прошлого года — лишь в 26%.

В Британии надзирательница завела роман с заключённым и пыталась от него забеременеть
В Британии надзирательница завела роман с заключённым и пыталась от него забеременеть

Ранее Life.ru рассказывал, как в Москве заключённый попытался сбежать из суда, пока дожидался адвоката. Всё это было снято на камеру видеонаблюдения. Арестант стоял в наручниках рядом с полицейским и внезапно бросился наутёк. Правда, далеко убежать не получилось.

Главные темы, формирующие повестку, — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Исправительные учреждения
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar