Число заключённых в тюрьмах России упало до минимума за всю историю

Число заключённых в России упало до исторического минимума — 308 тысяч человек. Об этом заявил замглавы Верховного суда Владимир Давыдов на заседании Совета Федерации.

По его словам, в следственных изоляторах содержится 89 тысяч человек — тоже рекордно низкий показатель. Для сравнения: в 2001 году в местах лишения свободы находилось более миллиона граждан.

«Это стало результатом курса на гуманизацию законодательства и правоприменительной практики, начатого с принятия нового УК и УПК в 2001 году», — отметил Давыдов.

Россия поднялась с 10-го на 30-е место в мире по числу заключённых на 100 тысяч населения (сейчас 209 человек). Если 25 лет назад лишение свободы назначалось в 40% приговоров, то по итогам прошлого года — лишь в 26%.