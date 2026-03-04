Владимир Путин
4 марта, 10:24

Совфед назначил пятерых членов ЦИК

Обложка © ТАСС / Пресс-служба СФ РФ

В Центризбиркоме не будет глобальных кадровых перестановок, по крайней мере по квоте Совета Федерации. Сенаторы единогласно проголосовали за назначение сразу пяти членов комиссии.

Все они уже работали в ЦИК и сохранят свои кресла. В список вошли Николай Булаев, Людмила Маркина, Эльмира Хаймурзина, Евгений Шевченко и Павел Андреев.

Песков: Кремль не анонсирует кадровых решений для «президентской пятёрки» ЦИК
Ранее пресс-служба Центризбиркома сообщила, что выборы депутатов Государственной Думы IX созыва должны состояться 20 сентября 2026 года. Официально новый состав Госдумы утвердит своим указом президент, документ ожидается в июне, после чего нижняя палата приступит к работе на ближайшие пять лет — до сентября 2031 года. Ключевое отличие предстоящего созыва в том, что впервые в выборах смогут участвовать жители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

