«‎Ты и я. Навсегда»: Арина Соболенко сказала «‎Да!» миллионеру

Первая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко выходит замуж. Молодой человек девушки Георгиос Франгулис сделал предложение руки и сердца в красивой романтичной обстановке возле бассейна. Спортсменка показала трогательные кадры и кольцо на пальце.

Соболенко выходит замуж. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ arynasabalenka

«Ты и я. Навсегда. 03.03.2026», — коротко подписала она ролик. Соболенко исполнилось 27 лет, о возможной свадьбе она намекала давно.

36-летний Георгиос Франгулис — бразильский предприниматель греческого происхождения. Он является владельцем мировой сети кафе полезного питания Oakberry. Состояние бизнесмена в 2025–2026 годах оценивается примерно в 75–100 миллионов долларов. Пара начала отношения в 2024 году.

В конце января белорусская теннисистка Арина Соболенко эмоционально отреагировала на победу в полуфинале Australian Open над украинкой Элиной Свитолиной. Матч закончился со счётом 6:2, 6:3. Отвернувшись, она вполголоса произнесла популярное англоязычное ругательство, которое «указывает дорогу далеко и надолго».