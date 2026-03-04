Русский мем из 2008 года помог итальянской «Монце» продать билеты на матчи

Итальянская «Монца» использовала русский мем для продажи билетов на матчи команды. Футбольный клуб запустил рекламный ролик с культовым видео «Очень плохая музыка».

Итальянская «Монца» использовала русский мем для продажи билетов. Видео © X / AC Monza

За 20 евро болельщики могут посетить сразу два домашних матча. Акция уже завирусилась в соцсетях, а сам мем стал «лицом» необычного предложения.

«Монца» — профессиональный футбольный клуб из одноимённого города в Италии. Выступает в Серии А. Команда основана в 1912 году и проводит домашние матчи на стадионе «Бриантео», рассчитанном на 18 568 зрителей. В 2018 году клуб купила семья Берлускони, однако сейчас владельцем является американская инвестиционная компания Beckett Layne Ventures.

Популярное в российском рунете видео было снято в марте 2008 года в одном из ночных клубов Великого Новгорода.

