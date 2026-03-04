Беглый комик Слава Комиссаренко разочаровался в демократии «по-европейски»
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ slavakomissarenko
Белорусский комик Слава Комиссаренко, лишённый российского гражданства, пожаловался, что на деле европейская демократия оказалась не такой, какой он себе её представлял. Высокопоставленные европейские чиновники призывали жителей стран, чьих президентов обвиняли в «диктатуре», выступать против политического режима, но не получил в Европе за это «вознаграждения».
«Я как выступил... Меня обложили уголовками, я невъездной, я на сайте ФСБ, угроза безопасности», — рассказал Комиссаренко на YouTube, напомнив о приговоре за шутки про президента Белоруссии Александра Лукашенко.
Теперь в Европе беглый комик столкнулся с бюрократией и равнодушием: при оформлении документов требуют справку об отсутствии судимости, которой у него нет. Сейчас у стендапера остался только белорусский паспорт, срок действия которого истекает через два года.
Комику предстоит решить, какая страна станет его новой родиной. Ранее круг поиска несколько сузился, ведь Комиссаренко аннулировали «талант-визы» в Великобританию и Соединённые Штаты. При этом он признался, что с ними чувствовал себя важным и востребованным.
Больше новостей о звёздах, премьерах и скандалах — читайте в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.