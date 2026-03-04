Беглый комик Слава Комиссаренко разочаровался в демократии «по-европейски»

Белорусский комик Слава Комиссаренко, лишённый российского гражданства, пожаловался, что на деле европейская демократия оказалась не такой, какой он себе её представлял. Высокопоставленные европейские чиновники призывали жителей стран, чьих президентов обвиняли в «диктатуре», выступать против политического режима, но не получил в Европе за это «вознаграждения».

«Я как выступил... Меня обложили уголовками, я невъездной, я на сайте ФСБ, угроза безопасности», — рассказал Комиссаренко на YouTube, напомнив о приговоре за шутки про президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Теперь в Европе беглый комик столкнулся с бюрократией и равнодушием: при оформлении документов требуют справку об отсутствии судимости, которой у него нет. Сейчас у стендапера остался только белорусский паспорт, срок действия которого истекает через два года.

Комику предстоит решить, какая страна станет его новой родиной. Ранее круг поиска несколько сузился, ведь Комиссаренко аннулировали «талант-визы» в Великобританию и Соединённые Штаты. При этом он признался, что с ними чувствовал себя важным и востребованным.