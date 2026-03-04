Умар Кремлёв: МОК — это «пик цинизма и двойных стандартов» Президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлёв прокомментировал позицию МОК, отказавшегося вводить санкции против атлетов из США и Израиля за нападение на Иран. По мнению главы IBA, олимпийскому движению пора избавиться от опухоли двоемыслия, которая его убивает. 4 марта, 13:47 Президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлёв возмущён позицией МОК. Обложка © Пресс-служба У.Н. Кремлёва

Российского спортивного функционера возмутило заявление Международного олимпийского комитета (МОК) относительно возможности участия в ближайших Паралимпийских играх израильских и американских спортсменов после начала агрессии США и Израиля против Ирана.

— Мы обращаемся ко всем государствам – членам ООН с просьбой поддержать спортсменов, прошедших квалификацию на зимние Паралимпийские игры в Милане и Кортине 2026 года и которые могут пострадать от последних конфликтов, на их пути к этим Играм, — сказано в тексте документа.

Таким образом, МОК, ранее запретивший российским атлетам выступать на Олимпийских играх под собственным флагом, дал зелёный свет их коллегам из стран-агрессоров.

В беседе с Life.ru Умар Кремлёв назвал позицию комитета пиком цинизма и откровенных двойных стандартов. По его словам, не отстранять никого — правильное решение, но почему-то потребовалось пожертвовать судьбами спортсменов из России и Белоруссии, чтобы к этому прийти.

— Очень надеюсь, что на Олимпиаде 2028 года в США все спортсмены выступят под своими флагами и гимнами, — заявил Умар Кремлёв. — Хочу призвать все стороны к добру и миру. Все споры и конфликты должны решаться только на спортивных аренах в рамках спортивных соревнований.

Напомним, после начала специальной военной операции на Украине даже тех немногих российских спортсменов, допущенных на Олимпийские игры 2026 года в Италии, обязали выступать не в качестве официальных представителей России, а в нейтральном статусе — без флага и гимна страны. Вопрос, который сейчас МОК показался непринципиальным, почему-то стал краеугольным камнем для недопуска к соревнованиям наших атлетов.

Отдельно президент IBA надеется, что в 2028 году будут введены призовые во всех видах спорта, по его мнению, это позволит участникам соревнований зарабатывать деньги, которые МОК собирает с рекламных контрактов благодаря самим же спортсменам. Все эти деньги по праву принадлежат спортсменам и их тренерам, а «не чиновникам, жирующим в пятизвёздочных отелях и отдыхающим на роскошных гала-ужинах».

Негодование Умара Кремлёва понятно: в основном МОК зарабатывает продажей прав на трансляцию Олимпийских игр телекомпаниям разных стран. Например, в 2016 году доля доходов от неё составила 73% от всего заработка организации. Кроме того, она живёт за счёт спонсоров, продажи билетов на соревнования и оформления различных спортивных лицензий. В том же — 2016-м — году МОК заработал 5,7 млрд долларов. Впрочем, на что тратятся эти деньги — вопрос открытый.

Чиновники комитета имеют хорошую зарплату и множество привилегий, летают на мероприятия бизнес-классом или даже первым, если полёты дальние. В командировках их селят в пятизвёздочные отели, предоставляют персональный автомобиль с водителем и сопровождающим, а суточные спортивных чиновников в поездках ещё недавно достигали 400 долларов.

При этом сама организация небольшая: в списках МОК 99 действующих членов, 43 почётных члена (на которых также распространяются все привилегии комитета) плюс рядовой персонал.

— Надеюсь, меня услышит моя спортивная семья, на пьедестале снова будут спортсмены, а не чиновники, и олимпийское движение приобретёт новый облик, — полагает Умар Кремлёв. — Примером таких реформ является IBA, где всё делается для создания лучших условий спортсменам, тренерам и национальным федерациям. У нас на пьедестале всегда стоят боксёры, а не политика.

По его словам, IBA — независимая организация, не преследующая частные интересы. Все заработанные деньги реинвестируются в спортсменов, позволяя им зарабатывать и обеспечивать свои семьи.

— Новому руководству МОК пора уже окончательно избавиться от старых порядков, от откровенно сомнительного персонажа Томаса Баха, который со своей командой всё ещё тянет корабль олимпийского движения на дно, — заявил Умар Кремлёв. — Олимпийское движение должно избавиться от опухоли, которая его убивает и доводит до скандалов и коррупции. Как амбассадор спорта, я требую незамедлительных радикальных реформ.

Авторы Евгений Кузнецов