Уголовку за отмывание трёх миллиардов рублей завели на жителя Кубани
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / New Africa
На Кубани завели дело на местного жителя за легализацию трёх миллиардов рублей. Об этом сообщил глава МВД Владимир Колокольцев на расширенной коллегии ведомства.
«Буквально месяц назад возбуждено уголовное дело в отношении жителя Краснодарского края, который несколько лет осуществлял финансовые операции с целью придания видимости законного происхождения трём миллиардам рублей, полученных в результате преступной деятельности», — заявил министр.
Также Колокольцев отметил, что число выявленных случаев легализации доходов от наркотиков выросло на 22%.
Ранее Life.ru рассказывал, что известного казахстанского комика Нурлана Сабурова обвиняют в попытке легализовать через посредников заработанные в России деньги. Только за 2024 год он задекларировал доход более 50 миллионов рублей.
