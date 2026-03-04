Владимир Путин
4 марта, 12:47

За 300 лет до Дейенерис: По «Игре престолов» снимут первый фильм

Warner Bros. снимет фильм про Эйгона Завоевателя из «Игры престолов»

Обложка © фильм «Игра престолов», режиссер Дэвид Наттер и др.,сценарист Дэвид Бениофф и др./ Kinopoisk

Вселенная «Игры престолов» готовится к большому кино. Warner Bros. запустила в работу полнометражный фильм, посвященный Эйгону I Таргариену по прозвищу Завоеватель, пишет The Hollywood Reporter.

События развернутся примерно за 300 лет до перипетий «Игры престолов» в эпоху, известную как конец Века Раздробленности и начало Завоевания Вестероса. Зрителям покажут, как Эйгон и его сёстры объединили Семь Королевств и создали ту самую династию, которая позже подарила миру Дейенерис. Сценарий первого фильма по «‎Игре престолов» доверили Бо Уиллимону — автору «Андора» и «Карточного домика».

Новый хит HBO. Полный гид по «Рыцарю семи королевств»: выход серий, актёры и связь со вселенной Мартина
Ранее сообщалось, что культовый сериал «Игра престолов» получит продолжение, посвящённое приключениям одного из главных персонажей — Арьи Старк. HBO взялся за историю персонажа Мэйси Уильямс — студия готовит проект о том, что случилось с героиней дальше. Действие развернется в Эссосе, куда Арья уплыла в финале оригинального шоу.

