Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий

Нефть и Капитал

Цена на нефть марки Brent во вторник резко выросла на фоне эскалации на Ближнем Востоке, информирует oilcapital.ru. Котировки поднимались до $84,5 за баррель — максимума с июля 2024 года. WTI прибавила почти 8%, а европейские газовые фьючерсы показали рост более чем на 26%. Рынки реагируют на удары Израиля и Ирана и риски перебоев поставок через Ормузский пролив.

Ставропольский край

Из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке авиакомпании массово отменяют рейсы. Жители Ставропольского края не могут вылететь из ОАЭ домой, сообщает newstracker.ru. В аэропорту Минвод подтвердили отмену четырех рейсов с Flydubai и «Азимут». Возобновление полетов ожидается со 2 марта, но Минеральных Вод в списке пока нет. Туроператоры предлагают клиентам альтернативные варианты.

Республика Удмуртия

Жители Ижевска обнаружили труп рыси, которая появилась на улицах города 19 февраля. Первичный ветеринарный осмотр показал, что животное умерло своей смертью, сообщает udm-info.ru. Впервые рысь заметили в Ижевске 19 февраля в районе улицы Авангардной. Десятки очевидцев тут же начали обращаться в профильные ведомства. Однако попытки обнаружить и поймать животное успехом не увенчались.

Ростовская область

Старинное здание в центре Ростова — Доходный дом Е. Н. Севастопуло — остался без части кровли. По информации rostovgazeta.ru, ранее у строения обрушилась крыша. На данный момент территория вокруг здания оцеплена. В настоящее время в доме, которому уже более ста лет, проводятся реставрационные работы.

Республика Татарстан

В Татарстане Арбитражный суд обязал «Татнефть» выплатить 11,3 млн рублей за загрязнение почвы, пишет inkazan.ru. Иск подал Росприроднадзор после выявления превышения содержания вредных веществ на территории компании. В заявлении ведомство требовало 14,5 млн, но суд снизил данную сумму. В «Татнефти» с решением не согласились и подали апелляцию. Заседание по данному делу назначено на 30 марта 2026 года.

Волгоградская область

В Волгограде бойцам СВО увеличили единовременную выплату до 3 млн рублей, информирует novostivolgograda.ru. Соответствующее постановление подписал губернатор Андрей Бочаров. Новая сумма действует для контрактов, заключенных с 1 марта по 31 мая 2026 года. С учетом всех мер поддержки общий объем выплат за первый год службы составит более 5,6 млн рублей.

Нижегородская область

В Нижнем Новгороде в детском саду №221 в мясе птицы обнаружили бактерию Listeria, пишет newsnn.ru. Роспотребнадзор уточнил, что зараженная продукция была выявлена еще в конце 2025 года и сразу изъята, пострадавших среди детей нет. Эксперты пояснили, что листерия опасна для детей и людей со сниженным иммунитетом, в тяжелых случаях возможны осложнения, например, развитие менингита. Специалисты напоминают, что бактерия гибнет при термической обработке продукта.

Свердловская область

В Свердловской области бывшие чиновники получили длительные сроки за коррупцию, пишет портал tagilcity.ru. Экс‑замминистра ЖКХ Андрей Кислицын получил 11 лет колонии строгого режима и штраф 8 млн рублей за получение крупной взятки. Его посредник, бывший депутат Павел Мякишев, осуждён на 9 лет лишения свободы и также оштрафован на 8 млн. Оба лишены права занимать госдолжности после отбытия наказания.

Оренбургская область

На Урале в Оренбургской области начался ледоход, сообщает 56orb.ru. Специалисты не исключают, что на ситуацию повлиял увеличенный сброс воды с Ириклинского водохранилища. Это стандартная практика в преддверии весеннего паводка, которая позволяет снизить возможные риски затоплений.

Тюменская область

Житель Тюмени совершил самосуд над педофилом, сообщает nashgorod.ru. Тюменец узнал, что мужчина уединился с малолетней девочкой в машине и совершил в отношении неё действия сексуального характера, после чего избил его. Суд вынес приговор как педофилу, так и избившему его мужчине.

Омская область

В Омской области в результате пожара погибли бабушка с внуком. По информации gorod55.ru, возгорание в одной из квартир многоэтажки очевидцы заметили около 10 утра. На место через 5 минут прибыли пожарные. Во время тушения огня они обнаружили четырехлетнего ребёнка без сознания и тело его 49-летней бабушки. К сожалению, медики спасти ребёнка не смогли: мальчик умер в машине скорой помощи.

Карелия

Жительница Карелии примет участие в шоу «Битва экстрасенсов». По информации karelinform.ru, девушка совмещает работу медсестры и занятия шаманскими практиками. Известно, что она всегда носит с собой горсть родной земли через которую черпает силы карельской природы.

Приморский край

Приморские Telegram-каналы распространили очередной фейк о нападении амурского тигра на собаку в селе Андреевка. По информации портала vostokmedia.com, эксперты установили, что видео сгенерировано нейросетью: об этом говорят «мыльные» движения хищника и неестественные эмоции. Цель подделки — вызвать бурную реакцию в социальных сетях.

Башкирия

Более 20 тысяч россиян, в том числе жители Башкирии, застряли на Ближнем Востоке. По информации портала Mkset.ru, из-за закрытия авиапространства над 10 странами региона отменены сотни рейсов. В ОАЭ находятся свыше 20 тысяч россиян. Власти Башкирии сообщили о 25 обращениях туристов. Проблемы с вылетом возникли также у путешественников в Азиатских странах из-за сорванных стыковок.

Краснодарский край

Землетрясение магнитудой 4,4 зафиксировано в районе Сочи, сообщает kubanpress.ru. Вечером жители Сочи, Сириуса и Дагомыса почувствовали подземные толчки. Эпицентр находился в 27 км от города. По данным сейсмологов, магнитуда составила 4,4. Жертв и разрушений нет. Позже повторились толчки в горных районах, также Сочи накрыло смерчем. В данный момент специалисты проверяют устойчивость зданий.

Хабаровский край

Бывалые рыбаки раскрыли причину отсутствия клева весной, информирует transsibinfo.com. Лед служит усилителем звука: топот и крики пугают рыбу, заставляя уплывать. Специалисты советуют не шуметь, присыпать лунки снегом и гасить вибрации. Тишина и маскировка влияют на улов больше, чем дорогие снасти.

Новосибирск

43-летняя жительница Новосибирска обратилась в клинику пластической хирургии с целью убрать мешки под глазами, но после неудачной операции получила асимметрию и частичную потерю зрения, сообщает atas.info. После череды неудачных операций у женщины наполовину упало зрение на левый глаз, искривилось веко и начались проблемы с лицевым нервом. Пациентка обратилась в суд и требует 3 миллиона рублей компенсации.

Челябинская область

Минздрав России наградил первых четырех врачей медалями «За наставничество в здравоохранении». Одна из них — из Челябинска, сообщает kursdela.biz. Новой наградой была отмечена заведующая дневным стационаром клиники ЮУГМУ Людмила Соколова. Награды также получили главврач из Хабаровска Сергей Лисин, онколог из Ростова Виктория Иванова и медсестра из Самары Вероника Пятикоп.

ХМАО

В Мегионе успешно отловили появившуюся в городе рысь — сейчас местные власти определяют дальнейшую судьбу животного, пишет muksun.fm. На минувшей неделе в Мегионе обнаружили рысь — для обеспечения безопасности горожан спасатели Управления гражданской защиты населения совместно с сотрудниками ОМВД незамедлительно начали патрулирование улиц и тщательно готовились к поимке дикого животного.

Приморский край

В Приморском крае фейки о тиграх создают с помощью нейросетей, сообщает zr.media. Один из самых ярких примеров — недавняя история о том, как полосатый хищник в приморском селе прямо на глазах изумлённой публики утащил собаку. Эксперты считают, что цель авторов фальсификации — вызвать первоначальную эмоцию и реакцию, а не доказать реальность инцидента.

Красноярский край

Аудиторы заявили о рисках потери денег на красноярском метро, сообщает prmira.ru. Подрядчикам уже перечислили 30,5 миллиарда рублей, из которых почти 90% составляют авансы. При этом объем реально выполненных и принятых работ составил всего 6,4%. Проверка показала и ряд других нарушений условий госконтрактов.

Белгородская область

Белгородцы массово не могут получить услуги по сертификатам спа-салона, сообщает bel.ru. Клиенты жалуются, что купили абонементы и подарочные сертификаты, но остались без услуг. Салоны закрылись, телефоны не отвечают, а владельцы перекладывают ответственность друг на друга. Пострадавшие намерены писать заявления в прокуратуру и полицию.

Санкт-Петербург