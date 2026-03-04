Шестеро детей остались без матери: Россиянин зарезал медсестру в больнице на Урале

В Асбесте на Урале произошла трагедия: в медицинском учреждении ножом убита медсестра. По словам очевидца, злоумышленник внезапно напал на сотрудницу, передаёт URA.ru.

«Выражаю глубочайшие соболезнования по факту убийства нашего сотрудника, матери шестерых детей. Руководство больницы готово оказать всю необходимую помощь родным и близким погибшей», — сказал главврач Игорь Брагин.

По предварительным данным, к преступлению причастен бывший супруг погибшей, ранее судимый. Известно, что пара недавно развелась, инициатором официального расставания стала медсестра.