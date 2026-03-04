Зумеры выходят на улицу реже заключённых из-за зависимостей и онлайн-жизни

Современные молодые люди проводят на свежем воздухе катастрофически мало времени. К такому выводу пришёл американский профессор Скотт Галлоуэй. По его словам, зумеры в возрасте 20–30 лет выходят на улицу реже, чем заключённые.

Причина — тотальная зависимость от телефонов, соцсетей и видеоигр. Жизнь онлайн полностью вытеснила реальные прогулки. Эксперт предупреждает: такой образ жизни ведёт к одиночеству и серьёзным психологическим проблемам. Молодёжь теряет навыки живого общения и все глубже погружается в виртуальную реальность.