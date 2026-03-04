Владимир Путин
4 марта, 19:19

Зумеры выходят на улицу реже заключённых из-за зависимостей и онлайн-жизни

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Zhuravlev Andrey

Современные молодые люди проводят на свежем воздухе катастрофически мало времени. К такому выводу пришёл американский профессор Скотт Галлоуэй. По его словам, зумеры в возрасте 20–30 лет выходят на улицу реже, чем заключённые.

Причина — тотальная зависимость от телефонов, соцсетей и видеоигр. Жизнь онлайн полностью вытеснила реальные прогулки. Эксперт предупреждает: такой образ жизни ведёт к одиночеству и серьёзным психологическим проблемам. Молодёжь теряет навыки живого общения и все глубже погружается в виртуальную реальность.

Психолог объяснила, почему зумеры не расстаются с телефоном даже во время секса
Кстати, ранее аналитики опросили 10 тысяч студентов американских колледжей и выяснили, что треть поколения Z пользуется телефоном во время секса. 35% респондентов признались, что листали ленту, смотрели TikTok или писали сообщения, некоторые даже отвечали родителям, не делая паузы. Психолог и сексолог Ирина Добродская объяснила, что нейропсихология поколения Z серьёзно изменилась из-за жизни в цифровой среде: мозг зумеров с детства привык к быстрым дофаминовым всплескам от уведомлений и коротких видео, что снижает способность концентрироваться.

