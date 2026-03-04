Яна Чурикова упала со сцены на съёмках шоу «Голос»

Телеведущая Яна Чурикова напугала поклонников неожиданным происшествием. Чурикова рассказала в личном блоге, что пострадала во время работы над популярным вокальным проектом.

«Нокауты «Голоса» отправили меня в нокаут — упала со сцены на бетонный пол студии, само падение было эпичным», — поделилась знаменитость.

К счастью, на площадке дежурил врач, поэтому госпитализация не потребовалась сразу. Позже Чурикова сходила к травматологу, сделала рентген и УЗИ. Диагноз — ушиб. Ведущая поблагодарила всех, кто за неё переживал.

Ранее Life.ru писал, что наставники шоу «Голос» на Первом канале едва не поссорились из-за 26-летней участницы из Бреста Ксении Аксютик, исполнившей хит AC/DC Highway to Hell. На девушку обратили внимание Анна Asti и Владимир Пресняков, позже её похвалили Пелагея и Ильдар Абдразаков. Ведущая Яна Чурикова заметила, что участница «поматросила» Asti, спев с ней, но ушла к другому наставнику.