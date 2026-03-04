Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 марта, 16:53

Яна Чурикова упала со сцены на съёмках шоу «Голос»

Обложка © РИА Новости / Максим Блинов

Обложка © РИА Новости / Максим Блинов

Телеведущая Яна Чурикова напугала поклонников неожиданным происшествием. Чурикова рассказала в личном блоге, что пострадала во время работы над популярным вокальным проектом.

«Нокауты «Голоса» отправили меня в нокаут — упала со сцены на бетонный пол студии, само падение было эпичным», — поделилась знаменитость.

К счастью, на площадке дежурил врач, поэтому госпитализация не потребовалась сразу. Позже Чурикова сходила к травматологу, сделала рентген и УЗИ. Диагноз — ушиб. Ведущая поблагодарила всех, кто за неё переживал.

Лера Кудрявцева рассказала о тяжёлых испытаниях из-за алкоголизма мужа
Лера Кудрявцева рассказала о тяжёлых испытаниях из-за алкоголизма мужа

Ранее Life.ru писал, что наставники шоу «Голос» на Первом канале едва не поссорились из-за 26-летней участницы из Бреста Ксении Аксютик, исполнившей хит AC/DC Highway to Hell. На девушку обратили внимание Анна Asti и Владимир Пресняков, позже её похвалили Пелагея и Ильдар Абдразаков. Ведущая Яна Чурикова заметила, что участница «поматросила» Asti, спев с ней, но ушла к другому наставнику.

Главные новости шоу-бизнеса, громкие скандалы и интервью звёзд — в разделе «Поп-культура» на Life.ru.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Яна Чурикова
  • Знаменитости
  • Поп-культура
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar